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SpaceX запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартует на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США (в 14:01 по Москве).

Это будет уже 22-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 263 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 11 марта.

Через 8 минут 26 секунды после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в девятый раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX

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