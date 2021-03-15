В Приднестровье введен запрет на культурно-массовые мероприятия в помещениях

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Приднестровье ужесточаются ограничительные меры по борьбе с пандемией COVID-19. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба президента непризнанной ПМР, такое решение принял в четверг Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Согласно принятому решению, с понедельника, 15 марта, закрываются кинотеатры, дома культуры, организации дополнительного образования, детски, детские кружки и спортивные секции.

На заседании отмечалось, что в регионе отмечается рост среднесуточной заболеваемости коронавирусом. Если неделей ранее она составляла 168 человек, то последние дни ежедневно выявляется в среднем 185 заболевших. За неделю на карантин закрыто 57 классов в 29 школах и 13 детсадовских групп. Всего в Приднестровье приостановлен традиционный процесс обучения в почти сотне классов, а также в 22 группах учреждений дошкольного образования.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поддержал решения Оперштаба, отметив, что "в период каникул крайне важно максимально разобщить по всем направлениям коллективы, особенно детские, чтобы погасить вспышку заболеваемости и свести риски обмена инфекцией к минимуму".

"Специфика вирусных заболеваний в том, что они распространяются по принципу геометрической прогрессии. Поэтому чем меньше будет контактов, тем меньше людей попадет в эту пирамиду заболеваемости. Погасив очередную вспышку, мы сможем вновь постепенно оживлять жизнедеятельность общества", – подчеркнул Вадим Красносельский.

На заседании обсуждалась также готовность Приднестровья к вакцинации от коронавируса. Процесс вакцинации стартует в пятницу, 12 марта. Первыми привьют сотрудников коронавируcных стационаров, отделений реанимации и интенсивной терапии, а также медработников учреждений амбулаторно-поликлинической сети.

Следующим этапом станет вакцинация работников скорой медицинской помощи, отделений гемодиализа и переливания крови. Постепенно иммунизация персонала пройдет во всех медучреждениях, а также заведениях социального профиля закрытого типа. Принцип добровольности является основополагающим.

Гражданам, прошедшим двухэтапный курс вакцинации, будут выдавать соответствующие сертификаты. Проводится работа по программному обеспечению процесса регистрации привитых граждан с целью предоставления им возможности перемещения через границу без карантинных ограничений.

Как уже сообщал "Интерфакс", Приднестровье получило 1800 доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства из партии в 21 600 доз, которые доставлены в Молдавию из Румынии при поддержке Евросоюза.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Приднестровье составляет 33 438. Из них 30 467человек вылечилось, а 724 скончалось. Всего в Молдавии было инфицировано 198 228 человек. Из них 174 099 человек излечились, а 4 183 скончалось.