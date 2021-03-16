Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:40Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Сенат утвердил кандидатуру Хаалэнд на пост главы МВД США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сенат США в понедельник проголосовал за утверждение кандидатуры Дебры Хаалэнд на пост главы министерства внутренних дел.

Согласно итогам голосования, "за" Хаалэнд выступил 51 сенатор, "против" - 40.

60-летняя Хаалэнд является представителем племени индейцев пуэбло в западно-центральной части штата Нью-Мексико, недалеко от города Альбукерке.

Таким образом, она становится первым в истории США министром из представителей коренных народов Америки.

США Дебра Хаалэнд

Новости
Пандемия коронавируса

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Обобщение

Почти 140 демонстрантов погибли в ходе протестов в Мьянме

Испания на 15 дней отказалась от применения вакцины AstraZeneca

ЕК начала разбирательство из-за нарушения Лондоном соглашения о Brexit

В Ватикане отказались благословить однополые союзы

Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Главный санврач Украины заболел COVID через 13 дней после прививки

ЕК заявила, что не ведет с РФ переговоры по закупке "Спутника V"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');