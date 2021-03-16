Сенат утвердил кандидатуру Хаалэнд на пост главы МВД США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сенат США в понедельник проголосовал за утверждение кандидатуры Дебры Хаалэнд на пост главы министерства внутренних дел.

Согласно итогам голосования, "за" Хаалэнд выступил 51 сенатор, "против" - 40.

60-летняя Хаалэнд является представителем племени индейцев пуэбло в западно-центральной части штата Нью-Мексико, недалеко от города Альбукерке.

Таким образом, она становится первым в истории США министром из представителей коренных народов Америки.