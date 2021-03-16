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Сенатор Ромни предложил запретить болельщикам из США ехать на ОИ в Пекине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Митт Ромни в своей колонке "Правильный способ бойкотировать Олимпиаду в Пекине", опубликованной в New York Times, призвал американскую администрацию ввести ограничения для граждан США на посещение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в качестве зрителей, чтобы таким образом нанести экономический ущерб Китаю. При этом он не стал возражать против участия в Играх американских спортсменов.

"Американские зрители, за исключением членов семей наших спортсменов и тренеров, должны оставаться дома, чтобы США не вносили вклад в огромные доходы, которые Коммунистическая партия Китая получит от отелей, питания и билетов", - продолжил он.

Он также считает, что в политическую делегацию США на Играх должны быть включены критики китайского правительства, проживающие в Америке китайские диссиденты.

"Вместо того, чтобы посылать в Пекин традиционную делегацию дипломатов и чиновников Белого дома, президент должен пригласить представлять нас китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств (Китая - ИФ)", - отметил Ромни.

Сенатор выразил надежу, что таким же образом поступят союзники и партнеры США в мире.

"Мы должны заручиться поддержкой наших друзей по всему миру, чтобы они присоединились к нашему экономическому бойкоту. Ограничение числа зрителей, избирательное формирование соответствующих делегаций и отказ от трансляции китайской пропаганды помешали бы Китаю пожать богатые плоды, которые он надеется получить от Олимпиады", - написал он.

Китай с приходом к власти в США президента Джо Байдена последовательно призывает Вашингтон "исправить ошибки", допущенные предыдущей американской администрацией в китайской политике.

Как сообщил в четверг, 11 марта, МИД КНР, Китай и США в ближайшее время по инициативе американской стороны проведут встречу высокопоставленных представителей двух стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщая о предстоящей 18 марта на Аляске своей и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана встрече с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и главой МИД КНР Ван И, отметил, что она представляет возможность для обсуждения вопросов, беспокоящих США, но не будет стратегическим диалогом.

США Китай Олимпиада-2022

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