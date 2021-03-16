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Эстония не стала отказываться от вакцины AstraZeneca

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии экспертная комиссия по иммунопрофилактике на состоявшемся во вторник вечером заседании пришла к выводу, что следует продолжать использовать вакцину AstraZeneca.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможный ущерб. Мы решили, что вакцинирование продолжится. На данный момент нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", - рассказала Эстонскому телевидению член экспертной комиссии Ирья Лутсар (Irja Lutsar).

Она отметила, что в четверг комиссия соберется снова и обсудит письменный отчет Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

"Там будут описаны все детали, после этого будем решать дальше. Все зависит от этого исследования", - сказала Лутсар.

Ранее в Эстонии препарат от AstraZeneca не рекомендовалось использовать для вакцинации людей старше 70 лет. Однако 10 марта комиссия по иммунопрофилактике ознакомилась с дополнительными исследованиями и решила, что есть основания для отмены возрастных ограничений. Также эксперты предложили продлить интервал между первой и второй дозами вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

По состоянию на вторник в стране введена как минимум одна доза вакцины у 141 912 человек (10,676% от численности населения), курс вакцинации завершен у 52 932 человек (3 983%).

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