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Постпреды стран ЕС одобрили расширение санкций за нарушение прав человека в ряде стран

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза одобрил в среду для утверждения Советом ЕС введение ограничительных мер за нарушение прав человека в ряде стран.

"Послы согласовали этот пункт повестки. На данном этапе, пока не принял своего решения Совет (ЕС), мы не сообщаем ни названий стран, ни имен подпавших под санкции лиц", - заявил "Интерфаксу" источник в институтах ЕС в Брюсселе.

Он также сообщил, что официальное решение Совета ЕС по иностранным делам по данному вопросу ожидается на заседании 22 марта.

В европейских СМИ со ссылкой на источники ранее появлялись сообщения о том, что в список нового санкционного режима за "серьезные злоупотребления и нарушения прав человека", в который первоначально входили четверо россиян, на этот раз будут включены физические и юридические лица из Китая, КНДР, Ливии, России, Эритреи и Южного Судана.

Coreper ЕС

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