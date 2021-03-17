Москва выразила протест из-за расклейки в Киеве фото дипломатов РФ с оскорблениями

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило в среду вызвали в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с провокационной акцией против российских дипломатов в Киеве, сообщил МИД РФ.

"17 марта в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов Посольства России на Украине", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

По данным МИД РФ, возле здания посольства в Киеве и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии, находившиеся на стоянках в городе.

"Было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента", - отмечается в сообщении.

Россия потребовала от украинской стороны принять неотложные меры "для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине".

Кроме того, посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом, сообщили в министерстве.