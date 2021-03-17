Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:03Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Москва выразила протест из-за расклейки в Киеве фото дипломатов РФ с оскорблениями

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило в среду вызвали в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с провокационной акцией против российских дипломатов в Киеве, сообщил МИД РФ.

"17 марта в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов Посольства России на Украине", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

По данным МИД РФ, возле здания посольства в Киеве и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии, находившиеся на стоянках в городе.

"Было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента", - отмечается в сообщении.

Россия потребовала от украинской стороны принять неотложные меры "для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине".

Кроме того, посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом, сообщили в министерстве.

МИД РФ Украина Киев

Новости

Реструктуризация кредита Минску сократит поступления в бюджет на $19,3 млн

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава Британии заверил в безопасности вакцины AstraZeneca

Глава Минздрава Британии заверил в безопасности вакцины AstraZeneca

Что случилось этой ночью: среда, 17 марта

Подозреваемый в стрельбе в трех массажных салонах в Джорджии задержан

Семеро погибли при стрельбе в трех массажных салонах штата Джорджия

Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП

CNN узнал о новом раунде санкций США против России

Эстония не стала отказываться от вакцины AstraZeneca

США не увидели попыток других стран вмешаться в технический аспект выборов-2020

Литва решила приостановить применение вакцины AstraZeneca

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');