Генпрокуратура Белоруссии предложила лишать гражданства за экстремизм

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии подготовили новую редакцию закона о противодействии экстремизму, подразумевающую уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о республике.

Предполагается, что МВД будет вести списки организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. "Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства", - говорится в сообщении сайта надзорного ведомства.

Генпрокуратура страны также предлагает установить уголовную ответственность за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Белоруссии, правовом положении граждан, деятельности органов госвласти, дискредитирующих Белоруссию.

В проекте также идет речь об уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны.