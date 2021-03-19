Эстонского ученого осудили на три года за шпионаж в пользу Китая

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Харьюский (Harju) уездный суд признал эстонского исследователя моря 57-летнего Тармо Кыутса (Tarmo Kouts, полный тезка бывшего командующего ВМС Эстонии) виновным в шпионаже в пользу Китая и приговорил его к трем годам тюремного заключения.

Это первый в новейшей истории Эстонии раскрытый случай шпионской деятельности в пользу Китая. Вступившее на минувшей неделе судебное решение в отношении эстонского ученого, который "поддерживал враждебные по отношению к Эстонии связи и участвовал в направленной против Эстонии разведывательной деятельности", является прецедентом, сообщила в пятницу газета Eesti Ekspress.

Кыутс был арестован 9 сентября 2020 года.

По данным издания, он был завербован в 2018 году разведкой Генштаба Народно-освободительной армии Китая, воспользовавшейся его "традиционными человеческими слабостями", или деньгами.

Ведущий ученый Таллинского технического университета Кыутс, имевший допуск к государственным секретам Эстонии, а также НАТО, с 2006 года был членом научного совета при министерстве обороны, а также членом научного совета Центра подводных исследований НАТО.

Как сообщил заместитель генерального директора полиции безопасности Александр Тоотс (Aleksander Toots), "из-за закрытой процедуры расследования невозможно подробно описать, какую информацию Кыутс предоставил китайцам, но ему не удалось выдать секреты эстонского государства или НАТО".

Прокурор Инна Омблер (Inna Ombler) сообщила Eesti Ekspress, что Кыутс заработал за свою "преступную" деятельность 17 тыс. евро, которые решением суда были конфискованы.

По данным издания, помимо Кыутса, с сентября прошлого года под стражей находится одна женщина, которую прокуратура обвиняет по тем же статьям, что и эстонского ученого.