В двух областях Украины начались обыски по делам о земельных аферах

Следственные действия идут на предприятиях, связанных с родственниками депутатов Медведчука и Козака

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В рамках расследования уголовных производств о незаконном завладении и получении в аренду участков земли правоохранительные органы проводят ряд следственных действий на территории Закарпатской и Львовской областей.

Обыски проходят в структурах местных органах власти и на предприятиях, связанных с родственниками народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора.

В Офисе генпрокурора рассказали, что расследуется дело о незаконном выведении из госсобственности земельного участка фирмой "Спорт-тур", принадлежащей инвестиционной компании, конечным бенефициаром которой является супруга Медведчука Оксана Марченко.

"Проведено около десятка обысков в органах власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса", - сказали в ведомстве.

Также, как проинформировали в Офисе генпрокурора, расследуется дело о незаконном получении в аренду земельного участка во Львовской области фирмой "Керамбуд", которую связывают с родственниками народных депутатов. На данном предприятии также проводились следственные действия.