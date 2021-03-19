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"Союз МС-17" отчалил от МКС для перестыковки на другой модуль

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-17" успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС) в рамках перестыковки корабля на другой модуль, следует из трансляции "Роскосмоса".

Команда на расстыковку была выдана в 19:37, через 1,5 минуты после этого "Союз МС-17" отстыковался от модуля "Рассвет" и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС, корабль начнет облет станции. Затем "Союз МС-17" зависнет напротив стыковочного узла модуля "Поиск" и начнет причаливание.

Процесс перестыковки необходим для обеспечения возможности стыковки корабля следующей экспедиции к модулю "Рассвет". Перестыковка корабля связана также с проведением выхода в открытый космос, в ходе которого космонавты подготовят к будущей отстыковке модуль "Пирс", на место которого должен быть пристыкован новый модуль "Наука".

Полет российского пилотируемого корабля "Союз МС-18" по программе МКС запланирован на 9 апреля 2021 года. В состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Союз МС-17 МКС

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