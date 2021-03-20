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Шесть львов найдены мертвыми в заповеднике Уганды

Шесть львов найдены мертвыми в заповеднике Уганды
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Шесть львов были найдены мертвыми после предполагаемого отравления в одном из самых известных заповедников Уганды, cообщает BBC News.

Львы были найдены в Национальном парке королевы Елизаветы с отрубленными головами и лапами, заявили официальные лица.

Управление дикой природы Уганды (UWA) заявило, что так как "некоторые части тела львов пропали", оно "не может исключить незаконную торговлю дикими животными". В настоящее время начато расследование, специалисты по охране природы работают с местной полицией на месте происшествия.

Ранее было несколько случаев, когда львы в заповеднике, как полагают, были отравлены. В апреле 2018 года 11 взрослых особей, в том числе восемь детенышей, были найдены мертвыми после предполагаемого отравления. Подобный инцидент привел к гибели пяти животных в мае 2010 года.

Национальный парк был открыт в 1952 году и назван в честь королевы Великобритании Елизаветы II в память об её визите. В 1979 году парк был превращён в биосферный заповедник с целью объединить усилия с населением для защиты дикой природы. В нем проживает около 95 видов, обитающих как в саванне, так и в лесу.

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