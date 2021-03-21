В Турции задержали прокурдского политика, лишенного статуса депутата

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Турецкая полиция в воскресенье в штаб-квартире Партии демократии народа (ПДН) задержала Омера Фарука Гергерлиоглу - прокурдского депутата парламента страны.

В штаб-квартире в здании парламента он в знак протеста против лишения его депутатских полномочий провел четверо суток. ПДН сообщила, что политик в момент задержания был в пижаме и тапочках, готовился к утренней молитве.

Ранее парламент лишил Гергерлиоглу депутатского статуса и связанной с ним неприкосновенности по обвинениям в распространении террористической пропаганды. В среду прокурор выдвинул против ПДН обвинения в предполагаемых связях с курдскими боевиками и обратился в конституционный суд с запросом о запрете партии.

Соединенные Штаты предупреждали турецкие власти, что закрытие прокурдской ПДН станет новым ударом по демократии в Турции. Госдеп США отметил, что Вашингтон внимательно следит за событиями в турецком парламенте, связанными с Гергерлиоглу.

Европейский союз заявил, что глубоко обеспокоен решением турецких властей лишить Гергерлиоглу депутатского мандата и неприкосновенности, а также прокурорским требованием роспуска этой партии.

"Устранение второй по величине оппозиционной партии Турции нарушит права миллионов избирателей. Оно усиливает обеспокоенность ЕС отступлением в Турции от фундаментальных прав и подрывает доверие к заявленному намерению турецких властей проводить реформы", - говорилось в заявлении, с которым выступили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и комиссар ЕС по политике соседства Оливер Варгейи.