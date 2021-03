Amazon стал крупнейшим ритейлером одежды в США по итогам 2020 года

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Amazon.com в 2020 году стал крупнейшим продавцом обуви и одежды в США, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Wells Fargo.

В 2020 году продажи одежды и обуви на Amazon, включая продажи независимых продавцов, выросли на 15% - до $41 млрд. Доля ритейлера на рынке одежды и обуви в США составила 11-12%, в онлайн-продажах в этой категории товаров она достигает 34-35%.

На втором месте после Amazon находится Walmart. На прошлой неделе компания наняла дизайнера Брэндона Максвелла на пост креативного директора двух собственных брендов компании.

По данным Wells Fargo, лишь шесть других американских компаний в год продают текстильную продукцию на сумму более $10 млрд. Среди них - TJX Cos., Macy's Inc., Target Corp; Kohl's Corp., Gap Inc. и Ross Stores Inc.

Банк прогнозирует, что в 2021 году продажи одежды и обуви на Amazon превысят $45 млрд. Таким образом, рост продаж составит лишь 10%, поскольку покупатели снова начнут ходит в магазины по мере вакцинации от COVID-19. Well Fargo ожидает, что онлайн продажи одежды и обуви в текущем году останутся на уровне 2020 года, однако превысят доковидные объемы.

Оборот Amazon во всех категориях, за исключением сети супермаркетов Whole Foods Market, в 2020 году составил $290 млрд, что на $9 млрд больше по сравнению с предыдущим годом.

В Wells Fargo отметили, что некоторые бренды, включая Calvin Klein, принадлежащий PVH Corp, и Carter's Inc., сотрудничают с Amazon, чтобы использовать ее охват потребителей.

Согласно Adobe Digital Economy Index, в 2020 году онлайн-торговля в США выросла на $183 млрд благодаря пандемии. Adobe прогнозирует, что в текущем году объем онлайн-торговли в США составит $850-930 млрд, а в 2022 году впервые превысит $1 трлн.