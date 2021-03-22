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Оппозиция Белоруссии создаст "дорожную карту" переговоров с властями

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Оппозиция вместе с ОБСЕ, ООН, ЕС вырабатывает "дорожную карту" переговоров с властями Белоруссии для разрешения кризиса в республике.

"Мы собираемся координировать наши усилия, чтобы создать "дорожную карту" переговоров для проведения новых выборов, выхода из кризиса. Хотим усовершенствовать платформы, каналы для коммуникации между собой, с представителями Лукашенко, России, которая является главным спонсором режима", - заявил советник экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка на форуме им. Кастуся Калиновского в Вильнюсе в понедельник.

По словам Вячорки, оппозиция имеет "большую поддержку" со стороны ОБСЕ и ЕС, установлены контакты с ООН.

"Мы хотим использовать наши рычаги, чтобы склонить Лукашенко к диалогу, усилить нашу переговорную позицию. Это то, что должно быть сделано сейчас через санкции, персональные и точечные экономические, через все возможные санкции", - сказал Вячорка.

По его мнению, эти санкции должны быть скоординированы между ЕС, Великобританией, США, Канадой.

"Наша цель - выборы в этом году, не местные, но парламентские и президентские. Эти выборы должны привести Беларусь к демократической трансформации. Но перед этим есть контрольный пункт - переговоры для мирного выхода из кризиса с международной поддержкой", - добавил советник Тихановской.

Белоруссия Франак Вячорка Светлана Тихановская Александр Лукашенко

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