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В Белоруссии задержали украинку, скрывшуюся от МВД РФ 25 лет назад

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержана гражданка Украины, которая в 1990-х годах совершила наркопреступление на территории РФ и длительное время скрывалась от наказания. Об этом сообщили Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники регионального управления ведомства совместно с коллегами из МВД Белоруссии принимали участие в поиске и задержании женщины.

В 1996 году беглянка совершила на территории РФ преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено, что в том же году она уехала в Белоруссию, через несколько лет вышла замуж, сменила фамилию и получила вид на жительство. Между тем российский суд в 2008 году заочно приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным УФСИН, решается вопрос о ее экстрадиции в Россию.

На сайте регионального управления ведомства сообщается, что найти и задержать преступницу удалось в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Розыск". В нем задействовали 150 сотрудников УФСИН. Силовики проверили более 320 адресов возможного местонахождения людей, находившихся в розыске; были задержаны 43 беглеца.

Белоруссия РФ

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