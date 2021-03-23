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На северо-западе Грузии произошло четвертое за последние дни землетрясение

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в ночь на вторник на северо-западе Грузии, в регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 01:10 по тбилисскому времени (00:10 по Москве) в 2 километрах к юго-востоку от города Они, у села Ончеви. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 4 км.

Как сообщалось, 13 марта в этом же месте с разницей в один час произошли подземные толчки магнитудой 4,2 и 3,8 на глубине 5 км и 8 км соответственно, а 15 марта - магнитудой 3,7 на глубине 5 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Грузия

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