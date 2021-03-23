Гражданин КНДР впервые предстал перед судом в США

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Северокорейский бизнесмен, обвиняемый США в отмывании денег в обход санкций США и ООН, предстал перед американским судом в понедельник после экстрадиции из Малайзии, сообщает Минюст США.

Подозреваемый Мун Чхоль Мен "впервые появился сегодня в федеральном суде округа Колумбия, где ему было предъявлено обвинение 2 мая 2019 года", говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно судебным документам, в период с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года Мун Чхоль Мен и другие лица вступили в сговор с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США. Мун Чхоль Мен обвиняется в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР.

По данным Минюста США, обвиняемый обманул американские банки и нарушил санкции США и ООН в рамках своей деятельности по отмыванию денег в сделках на сумму более $1,5 млн.

В обвинительном заключении также утверждается, что Мун Чхоль Мен был связан с главной разведывательной организацией КНДР - Генеральным бюро разведки, которое является объектом санкций США и ООН.

Мун Чхоль Мен - первый в истории гражданин Северной Кореи, доставленный в США для суда. Он был арестован в Малайзии в мае 2019 года. На прошлой неделе Высший суд Малайзии постановил, что он может быть экстрадирован в США, отклонив его апелляцию, оспаривающую запрос об экстрадиции.

В ответ на данное решение Северная Корея заявила, что разрывает дипломатические отношения с Малайзией.

"В связи со сложившейся тяжелой ситуацией Министерство иностранных дел КНДР настоящим объявляет о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией, которая совершила враждебный акт против КНДР в угоду давлению США", - сообщило ЦТАК.

Тем временем Куала-Лумпур предложил всем северокорейским дипломатам и их семьям покинуть страну в течение 48 часов.