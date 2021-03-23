Президент Южной Кореи привился вакциной AstraZeneca

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил первую дозу вакцины AstraZeneca во вторник, сообщает "Ренхап".

68-летний южнокорейский лидер был привит в центре общественного здравоохранения рядом с президентским комплексом в Сеуле. Вместе с ним вакцинировались первая леди Ким Чжон Сук и девять чиновников администрации, которые будут сопровождать президента в поездке в Великобританию на саммит G-7 в июне.

Южная Корея начала программу вакцинации AstraZeneca для лиц в возрасте 65 лет и старше во вторник после задержки, связанной с опасениями по поводу безопасности вакцины.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) составило приоритетный список лиц для вакцинации. Таким образом Мун Чжэ Ин, его супруга и советник по нацбезопасности Су Хун смогли сделать прививку в приоритетном порядке в связи с необходимостью, связанной с предстоящей поездкой на саммит G-7.