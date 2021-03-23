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В Минске заявили о причастности анархистов из РФ к беспорядкам в Белоруссии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Массовые беспорядки в Белоруссии организовывались, в том числе и с привлечением активистов анархистских движений из Украины и РФ, утверждает начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

"У нас в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела, указанные лица находятся под стражей. Там непосредственно по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали свои цели. Эти мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси", - сказал Паско журналистам.

"Деятельность этой преступной организации носила международный характер - вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации", - подчеркнул он.

Паско цитирует во вторник госагентство БелТА.

По словам представителя СК, продолжается также расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по мнению белорусских правоохранительных органов, совершали преступления.

Паско разъяснил, что процедура выдачи блогеров, которые находятся за границей, инициируется непосредственно следователем. В последующем эти занимается уполномоченный орган, который работает по процедуре экстрадиции разыскиваемых лиц, - Генеральная прокуратура. "В настоящее время нами направлены все необходимые документы. Ждем ответ", - сказал он.

Сергей Паско Белоруссия Минск Украина

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