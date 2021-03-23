Сухогруз в Суэцком заливе задел российский военный танкер

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сухогруз под флагом Барбадоса в Суэцком заливе задел кормовую часть российского военного танкера "Кола", сообщил во вторник Балтийский флот.

Российские военные заявили, что сухогруз "Арку Роял" нарушил правила судоходства.

Отмечается, что 23 марта в 8:03 (по Москве) морской сухогруз "Арк Роял", следующий под флагом Барбадоса в Суэцком заливе (средняя часть Красного моря), нарушил правила судоходства и "допустил навал на кормовую часть танкера Балтийского флота "Кола", сообщил Балтфлот.

"В результате произошедшего никто из экипажа танкера не пострадал, разлива топлива нет. Танкер "Кола" в помощи не нуждается и продолжает движение по плану перехода", - говорится в сообщении Балтфлота РФ.

"Капитану судна "Арк Роял", признавшему вину в нарушении правил судоходства, заявлен морской протест", - заявил Балтфлот РФ.

Ранее российские военные сообщили, что танкер "Кола" сопровождает в дальнем походе корвет Балтфлота РФ "Стойкий".

19 марта Балтфлот сообщил, что "Стойкий" и "Кола" зашли в Судан, где создается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

"Стойкий" и "Кола" в этом году дважды заходили пополнять запасы в Оман – в марте и феврале.

15 и 16 февраля корвет и танкер приняли участие в совместном российско-иранском военно-морском учении в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

"Стойкий" и "Кола" вышли в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года.