Индонезия депортировала на родину россиянина, скрывавшегося на Бали

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти Индонезии депортировали в РФ жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в особо крупном сбыте и контрабанде наркотиков и скрывавшегося за границей под другим именем.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Индонезии депортируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности Андрея Коваленко", - сообщили во вторник в надзорном ведомстве.

По данным следствия, Коваленко был членом банды, занимавшейся наркоторговлей в Петербурге в период 2011-2013 гг. Так как он скрылся от правоохранительных органов, его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В ходе международного розыска было установлено, что в 2019 году в Индонезии за хранение наркотиков был осужден российский гражданин Андрей Айер, который при задержании предоставил, возможно, поддельный загранпаспорт, а дактилоскопическая идентификация не проводилась.

Там добавили, что так как имелась информация, что под этими данными мог скрываться разыскиваемый по каналам Интерпола Коваленко, в НЦБ Интерпола Индонезии направили его дактилоскопическую карту, которая подтвердила личность разыскиваемого.

В феврале 2021 года Генпрокуратура РФ направила в Минюст Индонезии запрос о его выдаче. Поскольку срок лишения свободы Коваленко в этой стране истек 1 февраля, он был переведен в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к депортации.

При этом 11 феврале Коваленко совершил побег при переводе в миграционный изолятор, однако 23 февраля полиция задержала его в районе Северная Кута на острове Бали.

Миграционные власти Бали согласились депортировать Коваленко на родину при условии, что за ним приедет конвой из России, который будет сопровождать россиянина при перелете и транзите.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Коваленко будет доставлен в Москву.