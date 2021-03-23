Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

Индонезия депортировала на родину россиянина, скрывавшегося на Бали

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти Индонезии депортировали в РФ жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в особо крупном сбыте и контрабанде наркотиков и скрывавшегося за границей под другим именем.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Индонезии депортируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности Андрея Коваленко", - сообщили во вторник в надзорном ведомстве.

По данным следствия, Коваленко был членом банды, занимавшейся наркоторговлей в Петербурге в период 2011-2013 гг. Так как он скрылся от правоохранительных органов, его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В ходе международного розыска было установлено, что в 2019 году в Индонезии за хранение наркотиков был осужден российский гражданин Андрей Айер, который при задержании предоставил, возможно, поддельный загранпаспорт, а дактилоскопическая идентификация не проводилась.

Там добавили, что так как имелась информация, что под этими данными мог скрываться разыскиваемый по каналам Интерпола Коваленко, в НЦБ Интерпола Индонезии направили его дактилоскопическую карту, которая подтвердила личность разыскиваемого.

В феврале 2021 года Генпрокуратура РФ направила в Минюст Индонезии запрос о его выдаче. Поскольку срок лишения свободы Коваленко в этой стране истек 1 февраля, он был переведен в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к депортации.

При этом 11 феврале Коваленко совершил побег при переводе в миграционный изолятор, однако 23 февраля полиция задержала его в районе Северная Кута на острове Бали.

Миграционные власти Бали согласились депортировать Коваленко на родину при условии, что за ним приедет конвой из России, который будет сопровождать россиянина при перелете и транзите.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Коваленко будет доставлен в Москву.

Индонезия Бали Россия

Новости

Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии

Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии

На Украину будут пускать только со справкой об отрицательном ПЦР-тесте

На Украину будут пускать только со справкой об отрицательном ПЦР-тесте
Пандемия коронавируса

В США не исключили, что AstraZeneca предоставила устаревшие данные по вакцине

Лавров заявил о разрушенных Брюсселем отношениях РФ и ЕС

Что случилось этой ночью: вторник, 23 марта

Число погибших при стрельбе в Колорадо достигло десяти

Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском Колорадо

Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском Колорадо

В Израиле пройдут очередные досрочные выборы в парламент

В Израиле пройдут очередные досрочные выборы в парламент

Белорусская милиция назвала фейком информацию о тысяче уволившихся сотрудников

Белорусская милиция назвала фейком информацию о тысяче уволившихся сотрудников

США обеспокоены сообщениями об ударах РФ и Дамаска в Идлибе и Алеппо

США обеспокоены сообщениями об ударах РФ и Дамаска в Идлибе и Алеппо
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');