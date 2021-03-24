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Блинкен обсудил с Вышеградской группой политику в отношении РФ и КНР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник говорил в Брюсселе со своими коллегами из Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) о реагировании на угрозы со стороны России и Китая, говорится в пресс-релизе Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность НАТО для нашей коллективной безопасности, в том числе при ее адаптации посредством программы НАТО 2030 для реагирования на новые угрозы и вызовы, в том числе от более напористых и агрессивных России и Китая", - отмечается в заявлении.

При этом, напомнили в Госдепе, Вышеградская группа играет важную роль в укреплении Центральной Европы и трансатлантических связей.

В пресс-релизе сообщается, что госсекретарь указал на трансатлантические ценности, которые формируют основание НАТО, и поздравил Вышеградскую группу с 30-летием.

США Энтони Блинкен Брюссель НАТО

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