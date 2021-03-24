Второй саммит Россия-Африка запланирован на 2022 год

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке второго саммита Россия-Африка, запланированного на 2022 год.

Об этом президент пишет в телеграмме участникам международной партийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции", текст которой опубликован на сайте Кремля.

Конференция инициирована партией "Единая Россия". Путин выражает надежду на то, что "международная конференция не только внесет значимый вклад в углубление межпартийного сотрудничества, но и станет одним из этапов подготовки второго саммита Россия-Африка, намеченного на 2022 год".

Он напоминает, что состоявшийся в 2019 году в Сочи первый саммит Россия - Африка "придал мощный импульс развитию дружественных отношений нашей страны с государствами континента".

Президент также заверяет, что Россия продолжит делиться опытом со странами Африки в борьбе с пандемией коронавируса, "поставлять действенные вакцины, уже получившие широкое признание, а также оказывать комплексную медицинскую помощь".