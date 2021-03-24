Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:41Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 200 845+522 784

Второй саммит Россия-Африка запланирован на 2022 год

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке второго саммита Россия-Африка, запланированного на 2022 год.

Об этом президент пишет в телеграмме участникам международной партийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции", текст которой опубликован на сайте Кремля.

Конференция инициирована партией "Единая Россия". Путин выражает надежду на то, что "международная конференция не только внесет значимый вклад в углубление межпартийного сотрудничества, но и станет одним из этапов подготовки второго саммита Россия-Африка, намеченного на 2022 год".

Он напоминает, что состоявшийся в 2019 году в Сочи первый саммит Россия - Африка "придал мощный импульс развитию дружественных отношений нашей страны с государствами континента".

Президент также заверяет, что Россия продолжит делиться опытом со странами Африки в борьбе с пандемией коронавируса, "поставлять действенные вакцины, уже получившие широкое признание, а также оказывать комплексную медицинскую помощь".

Владимир Путин Единая Россия

Новости

Котировки GameStop упали на 15% после публикации отчетности

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 124 млн

Brent торгуется у $60,77 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 24 марта

Пандемия коронавируса

Германия продлит локдаун на три недели

Южнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальности

Южнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальности

Принц Гарри устроился на работу в американскую фирму BetterUp

Принц Гарри устроился на работу в американскую фирму BetterUp

Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии

Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии

ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира

ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');