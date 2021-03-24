Минск счел нелогичной резолюцию СПЧ ООН по ситуации в республике

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии назвали резолюцию Совета ООН по правам человека по ситуации в республике одиозной, противоречащей логике и здравому смыслу.

"Действительно, на свет появилась очередная резолюция из числа тех, которые Совет ООН по правам человека штампует под давлением отдельных стран Запада с завидной регулярностью и плодовитостью. Печально, конечно, что ряд государств упорно пытается превратить главный правозащитный орган ООН в механизм реализации своих политических целей, не имеющих ни малейшего отношения к правам человека", - заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

По его словам, данное решение противоречит принципам Организации, нормам международного права, логике и здравому смыслу, поскольку принято против правил - меньшинством.

"Что тут скажешь - очень демократично. А ведь всего неделю назад тот же самый Совет утвердил доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору Беларуси в сфере прав человека. И во время обзора большинство, подчеркиваю, большинство стран-членов Совета положительно оценили работу Беларуси в данной сфере. Сегодня мы видим разворот в диаметрально противоположную сторону. Очень последовательно. Пытаемся найти логику", - сказал Глаз.

"Скорее всего, мы в очередной раз стали свидетелями фарса на тему "осуждаем Беларусь", разыгранного Евросоюзом, который инициировал резолюцию и лоббировал ее принятие", - продолжил он.

"Эта одиозная резолюция будет стоить бюджету ООН больше двух с половиной миллионов долларов США ($2,562,900) в течение одного года", - заявил пресс-секретарь МИД. "Неужели ООН не на что потратить эти средства?" - добавил Глаз.

Как сообщалось, Совет по правам человека ООН принял резолюцию по Белоруссии, которая запускает механизм по расследованию и документированию преступлений против человечности в этой стране.

Эксперты займутся расследованием нарушений прав человека и сбором доказательств, необходимых для привлечения к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии.

Резолюция призывает Минск прекратить насилие, освободить политзаключенных, обеспечить проведение свободных выборов, начать диалог с представителями демократического движения и взаимодействие с ОБСЕ. В ней осуждаются пытки, выдворение политических оппонентов из страны, аресты, произвольное лишение жизни, акты сексуального и гендерного насилия.