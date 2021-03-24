В Молдавии зарегистрирован новый антирекорд по количеству случаев ковида

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В среду Молдавии зарегистрирован новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом – 2 273 случая за один день. Об этом сообщила на пресс-конференции в среду вечером и.о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, госсекретарь Татьяна Затык.

"В среду было обработано 6 070 тестов. В результате выяснилось, что 2 273 результата оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 219 988. На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 21 756 человек", - отмечается в сообщении.

Зарегистрированные в среду 2273 случаев – самый высокий показатель заражения за один день за вся время проведения тестирования. Этот показатель значительно превышает прежний антирекорд, который был зарегистрирован в минувшую среду, 17 марта – 1 916 случаев за один день.

В среду также зарегистрировано самое большое количество скончавшихся с диагнозом COVID-19 за один день – 39 человек. Число жертв пандемии в Молдавии возросло до 4 661 человек.

Из медицинских учреждений в среду также было выписано рекордное количество людей 1932 пациента. Таким образом, согласно данным минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 193 562 человека.