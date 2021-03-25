Москва и Дамаск предупредили о грядущей гуманитарной катастрофе в Сирии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Новый миграционный кризис грозит Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР по возвращению беженцев.

"Тяжелейшее экономическое положение, как следствие, ведет к замедлению процессов возвращения граждан в места избранного проживания, восстановления жизненно важной инфраструктуры в Сирии. Все это свидетельствует о применении отдельными западными странами политики двойных стандартов, ложно используя права человека и гуманитарные принципы в своих интересах, что идет в разрез с уставом Организации Объединенных Наций",- говорится в документе, который подписали руководители российского и сирийского штабов - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

В документе говорится, что "американцы и их сателлиты" нанесли ущерб сирийскому государству и что он ведет к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис. "По данным Международного Комитета Красного Креста, в настоящее время возросло количество сирийских граждан, нуждающихся в помощи, а США и западные страны не признают ответственность за эту катастрофу",- говорится в заявлении.

В нем отмечается, что такое положение дел в Сирии сложилось в преддверии пятого по счету саммита Евросоюза в Брюсселе.

Отмечается, что форум, который "призван организовывать действенные меры гуманитарного содействия бедствующему народу", проводится без участия представителей сирийского правительства и "фактически используется в качестве площадки для выработки очередных санкционных ограничений".

"В то же время представители Европейского союза, продолжая констатировать свою приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства, закрывают глаза на незаконную оккупацию его территории и расхищение национальных богатств, осуществляемые США и их союзниками",- говорится в документе.

Как отмечается, в Москве и Дамаске считают "абсолютно бесполезным" проведение Европейских конференций по вопросам Сирии без сирийского участия и призывают "прекратить политизировать ситуацию в Сирии, остановить политику односторонних недальновидных жестких ограничительных мер и сосредоточить свои усилия на оказании реальной помощи многострадальному сирийскому народу",