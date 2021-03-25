FT узнала о грядущем массовом перетоке средств из акций в облигации

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Миллиарды долларов могут быть переложены из акций в облигации под конец марта на фоне ребалансировки крупными инвесторами своих портфелей, считают аналитики, которых опросила Financial Times.

Резкое падение цен на облигации и ралли акций в первые три месяца этого года изменило соотношение активов в портфелях многих инвесторов, которые традиционно состоят на 60% из акций и на 40% - из облигаций.

Для восстановления исходных пропорций к окончанию финансового квартала пенсионные фонды, страховые компании и другие крупные инвестиционные группы должны активно скупать облигации. Это может затормозить изменения конъюнктуры, которые наблюдались на мировых рынках с начала 2021 года, отмечает FT.

Ребалансировка портфелей может объяснить подъем рынка облигаций уже на этой неделе, поскольку она обычно проводится в последние две недели квартала, заявил газете аналитик инвестбанка JPMorgan Николаос Панигиртзоглу.

В последнее время на глобальном рынке облигаций отмечалось падение в связи со снижением стоимости 10-летних казначейских облигаций США, которое вызвало рост их доходности на 0,7 процентного пункта, примерно до 1,6%. Между тем индекс MSCI, отслеживающий динамику рынков акций развитых стран, поднялся на 3,7% за этот период.

"Учитывая ралли акций и резкую распродажу облигаций, ребалансировка под конец квартала - из акций в бумаги с фиксированным доходом - может быть значительной", - цитирует FT аналитика Bank of America Сфию Салим.

По оценкам BofA, только американским частным пенсионным фондам потребуется вывести порядка $88 млрд из акций и вложить эти деньги в облигации. Это представляет собой "исторически значимую" сумму по сравнению с предыдущими тремя годами, говорят аналитики.

Ожидается, что подавляющая часть средств будет направлена в корпоративные бонды, но какая-то доля будет вложена в облигации государственного долга.

Ранее в марте BNP Paribas предупредил, что не стоит ждать существенной коррекции на рынках в связи с ребалансировкой инвестиционных портфелей. Согласно прогнозу банка, фондовый рынок США может потерять 1,2% в последнюю неделю квартала, исходя из продажи акций на сумму $50-67 млрд.

"Ежемесячные и ежеквартальные ребалансировки действительно сказываются на рынках. Однако это влияние, похоже, более ощутимо, когда акции показывают динамику хуже, а не лучше облигаций", - отмечают аналитики BNP Paribas.