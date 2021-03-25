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В Нагорном Карабахе присвоили русскому языку статус второго государственного

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Русский язык стал вторым государственным языком в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Как сообщает Общественное телевидение Армении, изменения в закон "О языке" приняты парламентом непризнанной республики в четверг. За изменения проголосовали 27 депутатов, против - двое.

В обосновании его авторы отмечали, что, учитывая историческую память культурных, военных, экономических отношений Нагорного Карабаха и России, "учитывая, что для множества арцахцев вторым языком общения является русский, считают важным переоценку отношений нового уровня".

"Повышение статуса русского языка создаст условия для углубления сотрудничества во всех сферах, а в видимой перспективе будет содействовать развитию отношений с Россией в правовых рамках", - отмечалось в обосновании.

Нагорный Карабах

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