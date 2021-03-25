Главы Минобороны РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщило российское военное ведомство.

"Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны РФ В четверг.

Там заявили, что телефонные переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

Ранее МИД Турции выразил озабоченность послу РФ в Турции Алексею Ерхову в связи с обстрелами сирийской провинции Идлиб и районов дислоцирования турецких сил на севере Сирии, сообщила 23 марта газета "Хюрриет". Кроме того, Генштаб вооруженных сил Турции обратился к российскому военному атташе.

Турецкая сторона заявила российским представителям, что "эти атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, определенных в российско-турецких договоренностях как зона деэскалации", пишет газета.

Ранее госдепартамент США заявлял, что сирийские войска и российская авиация нанесли в минувшие выходные удары в провинциях Идлиб и Алеппо.

На брифинге 22 марта заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что гражданское население в сирийском Алеппо пострадало из-за обстрела боевиками реактивными снарядами.

24 марта российские военные сообщили, что Россия и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска в Идлибской зоне деэскалации и один пункт пропуска в Алеппо для выхода гражданского населения и подвоза гуманитарной помощи.