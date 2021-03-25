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Европейские лидеры отметили деэскалацию в Восточном Средиземноморье

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС в четверг напомнили о стратегической заинтересованности Европейского союза в стабильной и безопасной среде в Восточном Средиземноморье и в развитии взаимовыгодных отношений с Турцией.

"Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению незаконных буровых работ, возобновление двусторонних переговоров между Грецией и Турцией и предстоящие переговоры по Кипрской проблеме под эгидой ООН", - говорится в документе, распространенном после совещания в четверг.

В нем отмечается, что при условии, если нынешняя деэскалация будет продолжаться и Турция продолжит действовать конструктивно, чтобы еще больше усилить положительную динамику, Евросоюз готов поэтапно расширять сотрудничество с Турцией по ряду направлений, представляющих интерес для обеих сторон. Соответствующее дальнейшее решение может быть принято на заседании Европейского совета в июне.

В документе перечисляются направления, по которым ЕС и Турция могли бы активизировать диалог: экономическое сотрудничество, здравоохранение, защита климата, борьба с терроризмом, региональные проблемы, контакты между людьми и мобильность. Главы государств и правительств также ожидают, что в соответствии с общими интересами Турция будет вносить позитивный вклад в решение региональных кризисов в Ливии, Сирии и на Южном Кавказе.

"Мы призываем Турцию воздерживаться от новых провокаций или односторонних действий в нарушение международного права", - говорится в заключениях.

При этом Евросовет отметил, что в случае подобных действий он оставляет за собой право "использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты и возможности для защиты своих интересов и интересов его государств-членов, а также отстаивать региональную стабильность".

Европейские лидеры выразили признательность Турции за то, что она принимает около 4 млн сирийских беженцев и подтвердили свою готовность оказывать помощь беженцам и принимающим сообществам. Они также подтвердили свою полную приверженность всеобъемлющему урегулированию Кипрской проблемы согласно соответствующим резолюциям Совбеза ООН и заявили об ожидании возобновления переговоров под эгидой ООН, в которых Евросоюз будет участвовать как наблюдатель.

Евросоюз Восточное Средиземноморье Совбез ООН Турция ООН

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