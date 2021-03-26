В Египте в столкновении поездов погибли более 30 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Египте по меньшей мере 32 человека погибли в результате столкновения двух поездов, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Nile TV.

Пострадали еще 66 человек. Инцидент произошел к северу от египетской провинции Сохаг.

Службы здравоохранения направили на место 36 машин скорой помощи, пострадавших отвозят в ближайшие больницы.

Источники сообщили европейским СМИ, что поезда двигались не на очень большой скорости, поэтому при столкновении только два вагона были разрушены, а третий перевернулся.

В Египте одна из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе, отмечается в сообщениях.