В Египте в столкновении поездов погибли более 30 человек
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Египте по меньшей мере 32 человека погибли в результате столкновения двух поездов, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Nile TV.
Пострадали еще 66 человек. Инцидент произошел к северу от египетской провинции Сохаг.
#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
Службы здравоохранения направили на место 36 машин скорой помощи, пострадавших отвозят в ближайшие больницы.
Источники сообщили европейским СМИ, что поезда двигались не на очень большой скорости, поэтому при столкновении только два вагона были разрушены, а третий перевернулся.
В Египте одна из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе, отмечается в сообщениях.