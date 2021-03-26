ЕС заявил о поддержке Международной платформы ответственности для Белоруссии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель распространил в пятницу заявление, в котором выражена всесторонняя поддержка Евросоюзом Международной платформы ответственности для Белоруссии (International Accountability Platform for Belarus).

"Вместе с группой государств-членов ЕС и других стран-единомышленников Европейский союз поддерживает Международную платформу ответственности для Белоруссии, независимую и беспристрастную платформу для сбора, проверки и хранения документации и доказательств серьезных нарушений прав человека, совершенных в Белоруссии во время и после президентских выборов в августе 2020 года", - говорится в документе.

Боррель заявил, что "ЕС поддерживает платформу политически, а после завершения ее подготовки будет поддерживать также и финансово".

В заявлении сообщается, что на этой неделе Европейский союз успешно представил в Совете ООН по правам человека резолюцию, которая учреждает надежный механизм при Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Этот механизм, как считают в Брюсселе, получит пользу от документации, обеспечиваемой, в частности, Международной платформой ответственности для Белоруссии, и будет способствовать привлечению к ответственности виновных.

"ЕС будет продолжать поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии и уважению основных свобод, включая право на свободу слова, мирные собрания и демонстрации без насилия, запугивания или страха репрессий", - заверяют в Евросоюзе.

В заявлении главы дипломатии ЕС отмечается, что "после фальсифицированных президентских выборов белорусские власти совершили недопустимые нарушения прав человека в отношении народа Белоруссии".

"На массовую мирную мобилизацию белорусского населения, отстаивающего демократию и свои основные свободы, власти ответили жестокими репрессиями, произвольными арестами и задержаниями, сотнями задокументированных случаев пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, включая сексуальное и сексистское насилие", - напоминает документ.

В нем говорится, что "неспровоцированные произвольные задержания более двухсот мирных жителей Белоруссии вчера (25 марта) по случаю Дня воли демонстрируют, что масштабы государственных репрессий не уменьшаются".

В среду, 24 марта, госдепартамент США сообщил, что ряд стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Канаду, Швейцарию и несколько государств ЕС высказались за создание Международной платформы ответственности для Белоруссии.

"Согласно свидетельствам, собранным в отчете докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека, белорусские власти совершили серьезные и беспрецедентные нарушения закона, касающегося международных прав человека, до, в период и после президентских выборов 9 августа. Речь идет о произвольных арестах и задержаниях, пытках, других жестоких и негуманных действиях или наказаниях, унижающих достоинство", - говорится в пресс-релизе.

В одном из пунктов отчета Бенедека указывается на необходимость срочно обеспечить сбор доказательств в соответствии с международными стандартами. Этим займется Международная платформа ответственности для Белоруссии. Она будет работать под руководством Датского института против пыток и белорусского правозащитного центра "Весна", международного комитета расследования пыток в Белоруссии и организации REDRESS, борющейся против пыток.

Инициативу поддержали власти Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Эстонии.