Ученые предположили существование океанических течений на Энцеладе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Находящийся под 20-километровым слоем льда океан на спутнике Сатурна Энцеладе постоянно перемешивается течениями, похожими на земные, считают ученые Калифорнийского технологического института. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

"Энцелад, крошечный замороженный шар диаметром около 500 километров (примерно 1/7 диаметра земной Луны), является шестым по величине спутником Сатурна. Несмотря на свои небольшие размеры, Энцелад привлек внимание ученых в 2014 году, когда облет космического аппарата "Кассини" обнаружил свидетельства его большого подповерхностного океана и взял пробы воды из гейзероподобных извержений, которые происходят через трещины во льду на его южном полюсе", - говорится в сообщении института.

Отмечается, что общепринятым считается представление, согласно которому океан Энцелада однороден, если не считать некоторого вертикального перемешивания, вызванного теплом, исходящим от ядра этого небесного тела.

При этом в целом океан Энцелада мало похож на земной. На Земле океан относительно неглубок (в среднем 3,6 км глубиной), занимает три четверти поверхности планеты, теплее в верхней части от солнечных лучей и холоднее в глубинах у морского дна, и имеет течения, на которые влияет ветер. Океан на Энцеладе имеет глубину 30 км и занимает все пространство между ядром и ледяным панцирем.

В то же время и на Земле, и на Энцеладе океаны соленые.

По мнению ученых, колебания солености могут служить движущими силами океанической циркуляции на Энцеладе, так же, как и в акватории океанов, окружающих Антарктиду на Земле.

Гравитационные измерения и тепловые расчеты уже показали, что ледяная оболочка на полюсах тоньше, чем на экваторе, что связано с таянием. На экваторе Энцелада, напротив, лед замерзает.

"Это влияет на океанские течения, потому что, когда соленая вода замерзает, она высвобождает соли и делает окружающую воду тяжелее, заставляя ее тонуть. В областях таяния льда происходит обратное", - говорится в сообщении.

В результате создается циркуляция от полюса к экватору, которая влияет на распределение тепла и питательных веществ.

"Понимание того, какие области подповерхностного океана могут быть наиболее пригодными для жизни, как мы знаем, может однажды помочь усилиям по поиску признаков жизни", - считает один из авторов исследования, профессор Эндрю Томпсон.

Ранее некоторые астрономы высказали гипотезу, что среди экзопланет (планет в системах других звезд) покрытые льдом и находящимся под ним океаном небесные тела могут встречаться относительно часто, и при определенных условиях там может развиться жизнь. В то же время пригодные для жизни планеты, где океан находится "под открытым" небом, как на Земле, встречаются очень редко.