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Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пакистан в пятницу провел успешное испытание баллистической ракеты малого радиуса действия Shaheen-1А, сообщили вооруженные силы страны.

По данным армии Пакистана, дальность действия ракеты с высокоточной системой наведения составляет 900 км.

Ракета длиной 12 метров способна нести боеголовку в ядерном и обычном оснащении. Масса боеголовки составляет одну тонну.

Целью летных испытаний была проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения, сообщила пресс-служба армии Пакистана.

С успешным испытанием разработчиков и военных поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан.

В конце января Пакистан также испытал баллистическую ракету средней дальности Shaheen-III, способную нести ядерное оружие. По словам пакистанских экспертов, двухступенчатая 19-метровая твердотопливная ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen-III составляет 2750 км.

Пакистан

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