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Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО

Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Франция предложила включить багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, cообщает BBC News.

Статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО направлен на защиту национальных традиций, знаний и навыков, чтобы они не терялись со временем.

Согласно данным сайта Planetoscope, во Франции ежегодно потребляется около 10 миллиардов багетов, но с 1970 года закрылось около 20 000 пекарен, поскольку покупатели идут в супермаркеты, где багеты, как правило, не производятся традиционными методами.

Французские пекари говорят, что данный статус защитит искусство выпекания французского хлеба от плагиаторов из супермаркетов, которое передавалось из поколения в поколение.

Лепешки из Ирана и Казахстана уже попали в список ЮНЕСКО наряду с неаполитанским искусством вертеть пиццу. Последний список нематериального культурного наследия также включал фестиваль фонарей в Южной Корее, банную культуру в Финляндии и соревнование по скашиванию травы в Боснии и Герцеговине.

ЮНЕСКО объявит о своем решении в конце 2022 года.

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