Семнадцать человек пострадали при взрыве бомбы в Колумбии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Колумбии, в муниципалитете Коринто, взорвался автомобиль около здания мэрии. В результате взрыва пострадали 17 человек. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила местная газета El Tiempo.

Полиция подтвердила, что автомобиль был начинен взрывчаткой и был припаркован между полицейским участком и зданием мэрии. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес обратился к виновникам взрыва и заявил, что "терроризм-это оружие трусов". Он добавил, что отдал приказ министру обороны Диего Молано оценить каждый факт происшествия и искать виновных в этом преступном акте.