Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:55Заразились
на 26.03В России 4 501 859+9 167В мире 126 134 260+642 525

Президент Мексики намерен ограничить частный сектор в нефтяной сфере

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил в мексиканский парламент - Конгресс - законопроект, принятие которого может позволить правительству приостановить выдачу разрешений на деятельность частных компаний в нефтяной промышленности, сообщили СМИ.

По мнению президента, предыдущие администрации "перекосили" энергетический рынок в пользу деловых интересов частников и намеревались разделить национальную нефтяную компанию Petroleos Mexicanos (Pemex) и энергетическую компанию Comision Federal de Electricidad (CFE).

Внесенный главой государства законопроект предусматривает ряд мер по усилению госконтроля над нефтегазовой отраслью, включая предоставление правительству права на приостановку выдачи разрешений на деятельность в отрасли частным компаниям, если эта деятельность может представлять угрозу для страны.

Согласно законопроекту, правительство может приостанавливать выдачу разрешений "в тех случаях, когда предвидится неминуемая угроза для национальной безопасности, энергетической безопасности или национальной экономики".

Вместе с тем отмечается, что в законопроекте нет подробных указаний на то, какие обстоятельства могут считаться угрозой.

Мексика Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Новости

Четверо граждан Турции пострадали при взрыве в доме в Новой Москве

Пандемия коронавируса

Казахстан договорился о поставках вакцин "Спутник Лайт" и Sinovac

Что случилось этой ночью: суббота, 27 марта

Пхеньян заявил, что продолжит наращивать оборонную мощь

Пхеньян заявил, что продолжит наращивать оборонную мощь

Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО

Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО

В результате крушения поезда в Египте погибли 32 человека

Военные США помогут снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале

Организаторы "Евровидения" отказались допускать Белоруссию к конкурсу

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
Пандемия коронавируса

Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');