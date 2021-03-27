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Пять человек погибли в Каире при обрушении жилого дома

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли в субботу в результате обрушения жилого дома в восточной части Каира, более 20 получили травмы, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей властей столицы Египта.

Травмы получили не менее 24 человек.

Сообщается, что обрушилось 9-этажное здание (некоторые источники пишут, что рухнуло 10-этажное строение). Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны

AP отмечает, что обрушения зданий не являются редкостью для Египта: в трущобах и бедных сельских районах возводят ненадежные строения. Зачастую девелоперы строят дома с нарушениями, вопреки запретам достраиваются этажи.

Место обрушения посетил губернатор Каира Халед Абдель Ааль. Он объявил о создании специализированного инженерного комитета, который займется технической инспекцией соседних зданий на предмет повреждений, вызванных обрушением.

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