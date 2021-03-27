В НАСА сочли астероид Апофис безопасным для Земли на ближайшие сто лет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ученые пересмотрели риски для Земли от сближения с астероидом Апофис и пришли к выводу, что по меньшей мере ближайшие 100 лет об этом небесном теле можно не беспокоиться.

Как напоминает "Би-би-си", после открытия астероида в 2004 году НАСА называло его одним из наиболее опасных для Земли. Изначально предсказывалось, что Апофис - астероид был назван в честь древнеегипетского бога хаоса и тьмы - опасно сблизится с Землей в 2029 и 2036 года. Позднее эти прогнозы опровергли, но оставался риск столкновения в 2068 году.

"Риск столкновения в 2068 году больше не представляется вероятным. Наши расчеты показывают, что такой угрозы нет на ближайшие сто лет", - сказал ученый центра изучения околоземных объектов НАСА Давид Фарноккиа.

Астероид Апофис имеет диаметр около 325 метров, то есть примерно три футбольных поля.

5 марта астероид пролетел на расстоянии 17 млн км от Земли. Это сближение дало астрономам возможность изучить орбиту Апофиса и соответственно исключить угрозу 2068 года.

13 апреля 2029 года ожидается очередное сближение с астероидом - он пролетит в 32 тыс. км от Земли. Это примерно 1/10 расстояния от Земли до Луны. В этот день Апофис будет виден с Земли невооруженным глазом в восточном полушарии (Азии, Африки и некоторых странах Европы).