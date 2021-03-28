Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Мексике
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Небольшой самолет Cessna разбился в граничащим с США мексиканском штате Сонора. Погибли пять пассажиров и пилот, один человек пострадал, сообщило агентство Associated Press.
Среди погибших - чиновник по экономическому развитию правительства Соноры.
Самолет совершал рейс из города Эрмосильо в штате Сонора в город Тусон американского штата Аризона. Крушение произошло вскоре после взлета.
Причины и обстоятельства происшествия расследуются, сообщила прокуратура мексиканского штата.