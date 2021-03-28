Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета в Мексике

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Небольшой самолет Cessna разбился в граничащим с США мексиканском штате Сонора. Погибли пять пассажиров и пилот, один человек пострадал, сообщило агентство Associated Press.

Среди погибших - чиновник по экономическому развитию правительства Соноры.

Самолет совершал рейс из города Эрмосильо в штате Сонора в город Тусон американского штата Аризона. Крушение произошло вскоре после взлета.

Причины и обстоятельства происшествия расследуются, сообщила прокуратура мексиканского штата.