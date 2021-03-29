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Еще два буксира прибыли к севшему на мель в Суэцком канале судну

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - К участку Суэцкого канала, в котором находится севшее на мель грузовое судно Ever Given, подходят два дополнительных буксира, сообщает Associated Press.

Буксировочное судно Alp Guard, идущее под флагом Нидерландов, уже находится на месте операции. Недалеко от этого района находится и итальянский буксир Carlo Magno. В общей сложности, в операции теперь могут принимать участие более десятка буксиров.

Ожидается, что в ночь на понедельник - во время прилива - специалисты в очередной раз попытаются сдвинуть Ever Given с места.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал движение по Суэцкому каналу в начале прошлой недели. Попытки решить эту проблему пока успехом не увенчались. Тем не менее, как сообщалось, в субботу гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Согласно оптимистичными прогнозам, судно удастся разблокировать в ближайшие дни. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий этот процесс может занять не дни, а недели. В частности, операция может существенно затянуться, если придётся выгружать с судна контейнеры.

Суэцкий канал

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