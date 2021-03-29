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Двадцать человек пострадали в результате пожара на НПЗ в Индонезии

Двадцать человек пострадали в результате пожара на НПЗ в Индонезии
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пять человек получили сильные ожоги, еще 15 - незначительные травмы в результате пожара, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina Balongan в Индонезии, сообщает агентство ANTARA.

"Согласно предварительным данным, пять человек получили сильные ожоги", - сообщил исполняющий обязанности главы регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая.

По его словам, всего пострадали 20 человек. Пять человек получили серьезные ранения, 15 - незначительные. Все они были доставлены в близлежащие больницы.

Он уточнил, что среди пострадавших - жители домов, расположенных рядом с НПЗ, а также случайные прохожие.

Взрыв, вызвавший пожар, произошел на нефтеперерабатывающем заводе Балонган в районе Индрамаю в провинции Западная Ява в ночь на понедельник.

Кадры взрыва, опубликованные в социальных сетях, показывают огненный шар и густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Отмечается, что взрыв был слышен в десятках километров от нефтеперерабатывающего завода.

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