Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:42Заразились
на 28.03В России 4 519 832+9 088В мире 127 116 891+390 219

Бывший владелец "Эльдорадо" погиб в авиакатастрофе на Аляске

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Владелец PPF Group, самый богатый чешский бизнесмен Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе.

Вертолет, в котором находился 56-летний предприниматель, разбился на Аляске. Помимо Келлнера, погибло еще 4 человека, сообщает Bloomberg.

Группе PPF принадлежат активы в телекоммуникациях, финансах, медиа, биотехнологиях, недвижимости, сельском хозяйстве. В состав группы Home Credit, которой владеет PPF, входит российский ХКФ банк. Также группе принадлежит страховщик "PPF Страхование жизни".

По состоянию на октябрь прошлого года PPF владела 3,8% акций Polymetal (свой пакет в российской компании группа Келлнера последовательно сокращала в последние годы посредством сделок АВВ). Ранее PPF также владела ритейлером "Эльдорадо", в конце 2016 г продала сеть "Сафмару".

PPF Group Петр Келлнер

Новости

Движение по Суэцкому каналу возобновят после постановки Ever Given на фарватер

Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о третьем месте Москвы в рейтинге инноваций в борьбе с COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 марта

Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале

SEC приступила к практической реализации закона о делистинге китайских компаний

Двадцать человек пострадали в результате пожара на НПЗ в Индонезии

Двадцать человек пострадали в результате пожара на НПЗ в Индонезии

Венесуэла предложила нефть в качестве платы за поставку вакцин от коронавируса

Четыре человека пострадали в результате пожара на НПЗ в Индонезии

В Индонезии загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Индонезии загорелся нефтеперерабатывающий завод

Что произошло за день: воскресенье, 28 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');