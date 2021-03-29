Бывший владелец "Эльдорадо" погиб в авиакатастрофе на Аляске

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Владелец PPF Group, самый богатый чешский бизнесмен Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе.

Вертолет, в котором находился 56-летний предприниматель, разбился на Аляске. Помимо Келлнера, погибло еще 4 человека, сообщает Bloomberg.

Группе PPF принадлежат активы в телекоммуникациях, финансах, медиа, биотехнологиях, недвижимости, сельском хозяйстве. В состав группы Home Credit, которой владеет PPF, входит российский ХКФ банк. Также группе принадлежит страховщик "PPF Страхование жизни".

По состоянию на октябрь прошлого года PPF владела 3,8% акций Polymetal (свой пакет в российской компании группа Келлнера последовательно сокращала в последние годы посредством сделок АВВ). Ранее PPF также владела ритейлером "Эльдорадо", в конце 2016 г продала сеть "Сафмару".