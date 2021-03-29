В Петербурге пассажир ударил водителя маршрутки ножом в живот

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге после нападения пассажира на водителя маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в понедельник.

Дело завели по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Инцидент произошел накануне утром в Горелово. По данным полиции, в автобусе маршрута "К-403" (Санкт-Петербург - Красное Село) завязался словесный конфликт между пассажиром и водителем, уроженцем Средней Азии. Во время ссоры пассажир ударил оппонента ножом в живот, после чего скрылся, говорится в сообщении.

Потерпевший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Напавшего ищут.