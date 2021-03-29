Жителя Бобруйска отправили в колонию за оскорбление Лукашенко

Мужчину также будут принудительно лечить от алкоголизма

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Бобруйска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому инкриминированы публичное оскорбление президента республики Александра Лукашенко и хулиганство, сообщает надзорное ведомство в понедельник; мужчина приговорен к 1,1 года в колонии.

Суд установил, что 16 августа 2020 года нетрезвый 50-летний мужчина из своего дома позвонил с мобильного на спецлинию МВД. "Во время разговора с дежурным обвиняемый в унизительной и оскорбительной форме выразился в адрес главы государства", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что этот же мужчина 16 октября 2020 года на одной из улиц Бобруйска "совершил исключительно циничные и бесстыдные действия" на глазах у других граждан.

Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

По предложению гособвинителя суд Бобруйского района и Бобруйска на основании ч.1 ст.368 и ч.1 ст.339 УК Белоруссии назначил ему в качестве наказания 1 год 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По решению суда обвиняемый также будет проходить принудительное лечение от алкоголизма. Принадлежащий ему мобильный телефон конфискован как средство совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.