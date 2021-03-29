Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Власти Кипра с 1 апреля официально разрешат въезд туристам из РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство Кипра с 1 апреля переведет Россию в "красный список" стран, карантин по прибытии соблюдать не нужно, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" атташе по туризму посольства Кипра в РФ, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.

"Правительство Кипра с 1 апреля внесет Россию в список стран из "красной категории", - сказал он.

Согласно информации на сайте Минздрава республики, гражданам стран из "красного списка" нужно сдавать ПЦР-тесты дважды - не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Кроме этого, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса), результаты придут по смс в течение трех часов.

Авиакомпания "Россия" c 3 апреля возобновит прямые грузопассажирские рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" в популярный курортный город Ларнака на Кипре. К полету допускаются только пассажиры, которые имеют право на пересечение границы и при соблюдении правил полета. Граждане, которые намерены прилететь на Кипр, должны получить разрешение - Cyprus Flightpass - на сайте властей государства, заполнив специальную форму, а также иметь при себе отрицательные тесты на коронавирус.

В настоящее время грузопассажирские рейсы на Кипр выполняют авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии". С 3 апреля возобновят прямые грузопассажирские рейсы в республику авиакомпании "Россия" и "Победа". К полету допускаются только пассажиры, которые имеют право на пересечение границы и при соблюдении правил полета. Также Росавиация выдала допуски на полеты на Кипр по маршрутам Москва - Ларнака и Санкт-Петербург - Ларнака авиакомпании Red Wings (5 раз в неделю).

Между тем, в пресс-службе Росавиации, комментируя перспективы появления новых рейсов на Кипр, порталу "Интерфакс-Туризм" заявили, что вопрос возобновления авиасообщения находится в компетенции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Димитрис Димитриу Кипр Коронавирус

Новости

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Ученые нашли самый токсичный белок SARS-CoV-2 и нейтрализующее его лекарство

Ученые нашли самый токсичный белок SARS-CoV-2 и нейтрализующее его лекарство

Президент Египта сообщил о разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта сообщил о разблокировке Суэцкого канала

Судно Ever Given почти полностью сняли с мели в Суэцком канале

При атаке на SolarWinds взломали e-mail ответственных за кибербезопасность США

Движение по Суэцкому каналу возобновят после постановки Ever Given на фарватер

Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о третьем месте Москвы в рейтинге инноваций в борьбе с COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 марта

Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале

SEC приступила к практической реализации закона о делистинге китайских компаний

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');