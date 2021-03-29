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В Словении вновь усилят ограничения из-за роста заболеваемости COVID

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Словении приняли решение об усилении ограничительных мер в связи с ростом выявленных случаев заражений COVID-19, сообщила в понедельник в эфире словенского телевидения глава экспертной группы по борьбе с коронавирусной инфекцией Матея Логар.

"Мы ожидаем, что двух недель (ограничений) будет достаточно, чтобы снизить волну заболеваемости", - отметила она.

В частности, в стране вновь будет введен удаленный режим работы и дистанционное обучение.

По словам Логар, это решение прежде всего призвано облегчить нагрузку на медучреждения страны.

Телевидение отмечает, что за последние сутки в стране подтверждено 287 новых случаев заражения COVID-19, количество пациентов в больницах растет. Сейчас лечение от COVID-19 в стационарах проходят 526 человек.

Словения до сих пор находится в "оранжевой" зоне с точки зрения эпидемиологии, уровень заболеваемости составляет 943 и приближается к верхнему порогу, установленному из расчета 1 тыс. заболевших за неделю.

В феврале в Словении после улучшения ситуации эпидемиологические ограничения были ослаблены.

Всего сейчас в Словении насчитывается 12,4 тыс. заболевших. С начала эпидемии в этой стране от осложнений, связанных с заражением COVID-19, скончались 4 тыс. человек, то есть в среднем 193 смерти на каждые 100 тыс. жителей.

Словения коронавирус

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