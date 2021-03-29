Приемная бабушка Обамы умерла в Кении в возрасте 99 лет

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Приемная бабушка экс-президента США Барака Обамы Сара Обама умерла в понедельник в Кении в возрасте 99 лет, сообщает телеканал CNN.

"Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки, Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие с нежностью называли Мама Сара, но мы ее знали, как Дани или бабушку. Мы будем скучать по ней и прославлять с признательностью ее долгую и удивительную жизнь", - написал Обама в твиттере.

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as "Mama Sarah" but known to us as "Dani" or Granny. We will miss her dearly, but we"ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu — Barack Obama (@BarackObama) March 29, 2021

Президент Кении Ухуру Кеньятта назвал смерть Сары Обамы "большим ударом" для нации. "Мы потеряли сильную, добродетельную женщину, матриарха, которая держала вместе семью Обама и была иконой семейных ценностей", - приводит его слова телеканал ABC.

Сара была третьей женой дедушки бывшего президента США. Она помогала растить отца Обамы Барака Хуссейна-старшего. Женщина работала поваром для британских миссионеров в Кении.

Во время президентской компании Обамы она протестовала против попыток изобразить его чужаком в США и мусульманином. Она говорила, что, хотя его дедушка и был мусульманином, "в сегодняшнем мире религия детей отличается от религии их родителей". Сама Сара Обама была мусульманкой, поэтому ее похороны во вторник пройдут по исламским традициям.

Обама навещал приемную бабушку в 2015 году во время первого президентского визита в Кению, а затем в 2018 году, когда он покинул пост главы государства.