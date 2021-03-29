Истребители ВВС Норвегии и Великобритании сопровождали российские Ту-142

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Норвегии и Великобритании поднимались на сопровождение двух российских противолодочных самолетов Ту-142, которые в понедельник совершили многочасовой полет, сообщил Северный флот.

"Продолжительность полета составила около 11 часов. За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии", - сообщили в пресс-службе флота в понедельник вечером.

Там заявили, что два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря.

Северный флот сообщил, что российские самолеты "выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике" в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области.

Пресс-служба флота заявила, что полет самолетов Ту-142 проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33.

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс. км, боевой радиус действия - 6,4 тыс. км.